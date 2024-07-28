Мадуро пообещал заставить других признать решение избиркома

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал уважать решение избирательного комитета по итогам президентских выборов в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Я признаю и буду признавать арбитра на выборах, официальные решения и заставлю других обращать на это внимание», — подчеркнул он.

Политик отметил, что уважение этого решения является необходимым конституционным требованием и следованием верховенству закона.

До этого в Венесуэле открылись избирательные участки на президентских выборах.

Ожидается, что первые официальные итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 июля. Национальный избирательный совет (CNE) обнародует результаты после того, как тенденция подсчета голосов «станет необратимой».

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее США пообещали ужесточить или смягчить санкции против Венесуэлы после выборов.