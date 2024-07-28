Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мадуро пообещал заставить других признать решение избиркома

Мадуро пообещал заставить других признать решение избиркома по выборам

close
100%
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал уважать решение избирательного комитета по итогам президентских выборов в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Я признаю и буду признавать арбитра на выборах, официальные решения и заставлю других обращать на это внимание», — подчеркнул он.

Политик отметил, что уважение этого решения является необходимым конституционным требованием и следованием верховенству закона.

До этого в Венесуэле открылись избирательные участки на президентских выборах.

Ожидается, что первые официальные итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 июля. Национальный избирательный совет (CNE) обнародует результаты после того, как тенденция подсчета голосов «станет необратимой».

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее США пообещали ужесточить или смягчить санкции против Венесуэлы после выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами