К концу ноября 2024 года Украина подготовит план по достижению мира. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

По словам главы государства, Киев не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем России.

Тремя факторами для «справедливого прекращения войны» он назвал терпение, поддержку и дипломатическое давление. По мнению Зеленского, дополнительное давление на Москву может оказать единство США и стран Европы.

28 июля бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Украине остается только капитуляция. По его словам, только это станет урегулированием российско-украинского конфликта.

На прошлой неделе Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. Он добавил, что переговоры могут состояться в рамках «второго саммита мира».

В начале июля о готовности к переговорам заявил и сам Путин. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Российский лидер также обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, готов ли Киев на компромисс с Москвой.