Патрушев заявил, что Украина не предпринимает никаких действий для переговоров

Украина не проводит никаких действий, направленных на ведение переговоров об урегулировании конфликта. Об этом в беседе с журналистами в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут», - отметил он.

По словам Патрушева, подобного рода заявления о переговорах преследуют цель организации «тактической передышки» для ВСУ.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

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