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Захарова рассказала, как США с помощью Киева бьют по энергосотрудничеству РФ и ЕС

Захарова: Запад хочет дестабилизировать энергосотрудничество РФ через Украину

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Сергей Гунеев/РИА Новости

США и Великобритания поставили перед Украиной задачу прервать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы, Вашингтону и Лондону важно превратить это сотрудничество в «зону турбулентности». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Одна из задач так называемого коллективного Запада, в первую очередь Вашингтона, Лондона… заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности», — подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД РФ, за реализацию поставленной задачи США и Великобритания «неплохо платили» властям Украины.

Как отметила Захарова, после Холодной войны, Западу нужен был новый повод конфронтации. В этой связи там стремились выставить Россию ненадежным поставщиком энергоресурсов.

До этого бывший член сената США и отставной полковник Ричард Блэк заявил, что подрыв российских газопроводов «Северный поток» нанес разрушительный удар по Европе, а не России.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «актом капитуляции» фактический отказ стран ЕС от расследования подрыва газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Политик отметил, что «даже Германия не реагирует на теракт, совершенный против ее собственности, по-видимому, по указанию США». Он заключил, что европейская политика потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.

Ранее власти Германии рассказали, что мешает раскрыть дело о подрыве «Северных потоков».

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