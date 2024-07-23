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Власти Германии рассказали, что мешает раскрыть дело о подрыве «Северных потоков»

Кабмин ФРГ: раскрытию дела о «Северных потоках» мешает отсутствие подозреваемых

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RTL

Раскрыть дело о подрыве российских газопроводов «Северный поток» мешает то, что отсутствуют вероятные подозреваемые и неопровержимые доказательства вины. Это следует из ответа кабинета министров ФРГ на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», передают «Известия».

«Быстрый успех расследования возможен, если преступников удается поймать с поличным, найти надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом удается обнаружить неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает», — говорится в документе.

До этого «Известия» со ссылкой на ответ немецкого правительства депутатам бундестага сообщали, что Германия не планирует обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков».

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее Петр Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки».

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