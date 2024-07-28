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В США признали неэффективность поставленных Киеву вооружений

Миршаймер: все оружие Запада на Украине нейтрализуется Россией

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Evgeniy Maloletka/AP

Все оружие, которое Запада передает в распоряжение Украины, нейтрализуется вооруженными силами России. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы поставляем Украине сложные современные вооружения… а затем русские это оружие будут нейтрализовать», - подчеркнул он.

По мнению Миршаймера, такая ситуация произойдет с американскими истребителями F-16, которые страны Запада намерены передать в распоряжение Киева. Как подчеркнул политолог, такой шаг со стороны Соедиенных Штатов не поможет ВСУ не поле боя.

До этого сообщалось, что группировка российских войск «Север» в течение суток нанесла поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области.

Ранее российские войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

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