Киев сделал предложение Моди по его визиту на Украину

Киев предложил Нью-Дели выбрать в качестве даты визита премьера Индии Нарендры Моди на Украину День независимости этой страны – 24 августа. Об этом пишет газета Indian Express.

«Киев предложил в качестве возможной даты национальный праздник Украины — 24 августа, хотя существует вероятность, что визит может быть необъявленным ввиду ситуации с безопасностью», - говорится в сообщении издания.

Как сообщается, индийская сторона также не исключает визита Моди на Украине, который может «продлиться несколько часов».

До этого сообщалось, что Моди планирует посетить Украину в конце августа. Источники в дипломатических кругах Дели подтвердили, что визит главы правительства Индии в Киев состоится в августе.

8 июля Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.