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В Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине

Песков заявил, что НАТО вряд ли услышит мирные инициативы Моди по Украине

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AP

Страны — члены НАТО вряд ли услышат мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

«В эти дни проходит саммит НАТО. Вся риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли [государства — участники Североатлантического альянса] услышат [мирные инициативы Моди]», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, Москва намерена и дальше следить за ситуацией в западных странах. В том числе речь идет о том, какие подходы к решению украинского кризиса будут
в них доминировать.

В то же время Песков обратил внимание, что в целом все больше государств говорят о необходимости диалога между РФ и Украиной.

8 июля премьер-министр Индии прибыл в РФ с официальным визитом. На следующий день глава правительства и российский президент Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Во время встречи Моди сообщил о готовности его страны содействовать установлению мира на Украине.

9 июля в Вашингтоне должен начаться саммит стран – членов НАТО. В этом году темой мероприятия стала «Украина и трансатлантическая безопасность». «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о визите премьер-министра Индии в РФ.

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