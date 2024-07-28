Лавров рассказал о последствиях размещения ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Возможное размещение американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии негативно отразится на региональной безопасности, «лучше от этого никому не станет». Об этом по итогам своего визита в Малайзию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт (по передаче ядерного оружия неядерным государствам – прим. ред.) будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, здесь лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Соединенные Штаты «давно уже» передали ядерное оружие пяти своим союзникам по Североатлантическому альянсу. Лавров пояснил, что таким образом неядерные страны могут проводить учения по применению этого вида оружия.

До этого Лавров заявил, что Россия добивается того, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) компонентов ядерного оружия.

Глава российского МИД подчеркнул, что эта идея является крайне рискованной, она требует постоянного контроля со стороны МАГАТЭ. Однако, отметил Лавров, члены AUKUS не вполне готовы к этому.

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