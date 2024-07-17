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На Западе заявили о неоднократных напоминаниях Путина об агрессивной политике НАТО

Журналист Боуз: Путин неоднократно напоминал НАТО о его агрессивной политике

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал блоку НАТО на ведущуюся им агрессивную политику. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист опубликовал фрагмент выступления российского президента на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году. В нем Путин рассказал об агрессии Североатлантического альянса в отношении многих стран.

Боуз отметил, что народам государств, разрушившим «Оборонительный союз», не нужны напоминания, так как они живут с этим каждый день.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона на сегодняшний день не угрожает НАТО.

В июне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Министр считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

Ранее Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» Российской Федерации на НАТО «тупыми как стол».

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