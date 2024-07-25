Экс-премьер Украины рассказал, как в стране прививают русофобию детям

На Украине детей школьного возраста учат «ненавидеть» все русское и приучают к мысли о необходимости участвовать в боевых действиях против России. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Детей со школьной скамьи учат ненавидеть все русское и приучают к мысли, что их дальнейшая судьба — стать пушечным мясом», — подчеркнул он.

По словам Азарова, в Одессе продают школьные тетради, на обложках которых — звери в касках с гранатометами и автоматами. Сопровождаются такие рисунки на учебных тетрадях русофобскими надписями.

«Что у них в головах? Трудно представить. А какими вырастут эти дети — очевидно», — добавил экс-премьер.

До этого сообщалось, что МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В документе определены такие понятия, как «ксенофобия», «русофобия», а также «экстремистская деятельность», «финансирование экстремистской деятельности» и «терроризм».

Ранее Захарова резко отозвалась о высказываниях председателя Генассамблеи ООН в Киеве.