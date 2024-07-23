Политолог поддержал новую стратегию противодействия экстремизму

Правоохранительные органы начинают на системном, законодательном уровне давать понятные толкования экстремистских и террористических проявлений. Об этом, комментируя в своем Теlegram-канале новую стратегию противодействия экстремизму МВД России, написал политолог Илья Ухов.

Автор поста оценил определение радикализма, данное ведомством в своей концепции.

Он отметил, что это определение «позволяет пресекать как разного рода политические сепаратистские поползновения, так и давать по рукам приверженцам разного рода радикальных религиозных взглядов, которые формально может быть оружие в руки не берут — но своими проповедями и медийной накачкой способствуют радикализации значительных масс молодежи».

В качестве подобного рода активности политолог привел в пример действия салафитских поп-проповедников в соцсетях.

По его мнению, такие действия необходимо пресекать.

«Иначе мы рискуем потерять молодежь в целом ряде исторически мусульманских регионов России», — уточнил Илья Ухов.

Верно, как считает политолог, в концепции подмечена и роль иностранных центров силы в продвижении внутри России радикальных идеологем.

Также он согласился с позицией ведомства о том, что угрозу представляют «политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией».

«Хорошо описаны и угрозы возрождения идей нацизма и фашизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов и их пособников», — добавил Ухов.

По его мнению, Запад ведет против России открытую «гибридную войну», на системном уровне уничтожая наследие решающего вклада советского народа в победу во Второй Мировой.

При этом эксперт считает, что в концепции МВД России термин «русофобия» является слишком «размытым», а также не учитывается тот момент, что в дружественных России странах идет переписывание учебников истории, создаются национальные мифы, построенные на концептах о «плохой Российской империи» и «русских-поработителях».

«Анти-русский и анти-советский нарратив в историческом образовании целого ряда стран чреват мифотворчеством — к чему оно может привести мы видим на примере Украины», — заключил Ухов.

Ранее «Ведомости» сообщили, что МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В документе определены такие понятия как «ксенофобия», «русофобия», а также «экстремистская деятельность», «финансирование экстремистской деятельности» и «терроризм».