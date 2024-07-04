Захарова резко отозвалась о высказываниях председателя Генассамблеи ООН в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления постоянного представителя Тринидада и Тобаго при ООН Денниса Фрэнсиса в ходе его визита на Украину. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Фрэнсис в качестве председателя нынешней 78-й сессии Генассамблеи ООН посетил Киев и встретился с официальными лицами Украины, включая президента Зеленского. Ряд его высказываний вызвал неодобрение в МИД РФ.

По мнению Захаровой, Фрэнсис «вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации».

В своем комментарии официальный представитель МИД РФ указала «на неприемлемость избирательного подхода к положениям Устава ООН, которые должны неукоснительно уважаться во всей их полноте и взаимосвязи».

Поясняя свою мысль, Захарова напомнила о том, что на Украине «возвели русофобию в ранг государственной идеологии» и «еще в 2014 году развязали войну на уничтожение русскоязычного населения своих бывших территорий».

Резюмируя, она подчеркнула, что Россия «никогда не отказывалась от запуска полноценного переговорного процесса».

4 июля сообщалось, что председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис в ходе своего недавнего визита в Киев заявил, что в Генеральной Ассамблее ООН считают план украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине основой для переговорного процесса и стабилизации ситуации в стране.

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ усомнились в стремлении Украины к миру.