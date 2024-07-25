Путин рассказал о перспективных направлениях торгово-экономических связей РФ и Сирии

Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что у РФ и Сирии есть перспективные направления с точки зрения развития торгово-экономических связей. Слова президента РФ передает РИА Новости.

«Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления», — подчеркнул президент.

До этого сообщалось, что Путин принял Асада в Кремле. В ходе визита российский лидер заявил о возможности обсудить весь комплекс отношений между странами, особо отметив торгово-экономические связи. Также он поинтересовался мнением Асада по развитию ситуации в регионе.

Сирийский лидер отметил, что встреча совпала с юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah писала, что в августе в Москве может состояться встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Башаром Асадом. По словам источников издания, президент России Владимир Путин может выступить посредником в этих переговорах. Кроме этого, не исключено, что приглашение также направят иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.