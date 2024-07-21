Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирии в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны», — подчеркнул Путин

Также российский лидер подчеркнул, что развитие связей между странами идет в русле упрочения мира и стабильности.

До этого сообщалось, что Турция может предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после возвращения с саммита Североатлантического альянса Эрдоган также отметил, что территориальная целостность Сирии не противоречит интересам Турции. Эрдоган заявлял, что президент России Владимир Путин рассматривает вариант по проведению в Турции переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Ранее в Сирии дрон MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35.