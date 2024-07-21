Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии

Путин поздравил Асада с 80-летием дипломатических отношений России и Сирии

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 80-летием установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирии в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны», — подчеркнул Путин

Также российский лидер подчеркнул, что развитие связей между странами идет в русле упрочения мира и стабильности.

До этого сообщалось, что Турция может предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после возвращения с саммита Североатлантического альянса Эрдоган также отметил, что территориальная целостность Сирии не противоречит интересам Турции. Эрдоган заявлял, что президент России Владимир Путин рассматривает вариант по проведению в Турции переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Ранее в Сирии дрон MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35.

Все новости на тему:
Операция в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами