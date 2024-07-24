В Совфеде раскрыли, к чему приведут мирные переговоры по Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести диалог с Москвой. По мнению сенатора, переговоры приведут к смене режима на Украине, который базируется на ненависти ко всему русскому.

Он также подчеркнул, что России не нужна заморозка конфликта, а только прочный мир с железными гарантиями.

«Если в Киеве думают заморозить конфликт, чтобы перевооружиться и потом опять развязать боевые действия, то у них ничего не выйдет <...> Официальный Киев должен забыть о вступлении в НАТО и провести демилитаризацию, перестать продвигать фашистскую идеологию, издеваться над русскими, коверкать нашу историю и преследовать православную церковь», — подчеркнул Цеков.

24 июля Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее Рогов резко высказался о возможности переговоров с Украиной.