В МИД Украины подтвердили готовность к переговорам с РФ

Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявление которого опубликовано на сайте возглавляемого им ведомства.

Дипломат 24 июля провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

«Кулеба довел последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на соответствующем этапе», — говорится в публикации.

При этом министр иностранных дел уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры. Как сказал дипломат, на данный момент Киев не наблюдает подобных стремлений со стороны Москвы.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее Путин высказался о готовности Москвы к переговорам с Киевом.