Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с Москвой. Слова Зеленского передает Би-би-си.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если РФ будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями РФ. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — заявил он.

21 июля заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич заявила, что Владимир Зеленский намекнул на готовность вести переговоры с РФ. Она при этом добавила, что переговоры не могут полностью проходить на условиях России и не могут закончиться капитуляцией Украины.

До этого газета Le Parisien писала, что Зеленский намерен получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы затем обвинить российские власти в их срыве.

Ранее в США назвали условие окончания боевых действий на Украине.