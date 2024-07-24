В МИД назвали скудными итоги визита Зеленского на «бесполезную сходку» ЕПС

Визит президента Украины Владимира Зеленского на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании окончился весьма скудно для Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что главной темой прошедшей встречи стала поддержка киевского режима. По словам Захаровой, эта единственная тема, которая вызывает меньше всего разногласий между Великобританией и Евросоюзом. При этом итоги саммита не принесли особых результатов.

«Однако реальные итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», — сказала представитель МИД России.

Также Захарова заявила, что перемена риторики Зеленского и его заявления о необходимости завершить конфликт на Украине связаны с выборами в Соединенных Штатах. Дипломат считает, что рассчитывать на искренность украинского президента не стоит.

22 июля президент Украины в интервью Би-би-си допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий запрет. По его словам, диалог может состояться в рамках «второго саммита мира»

Ранее в Раде усомнились в бесконечной поддержке Запада.