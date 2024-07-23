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В МИД заявили о скором визите Аббаса в Россию

Замглавы МИД Богданов: Аббас может скоро посетить РФ для встречи с Путиным

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас в ближайшее время может нанести официальный визит в Россию, в ходе которого он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, его слова передает ТАСС.

«Приедет с официальным визитом, скоро», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о приезде палестинского лидера.

До этого в СМИ появилась информация, что Аббас посетит Россию 12-14 августа, а на 13 августа у него запланирована встреча с президентом России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ считает необходимым начало диалога по ситуации на Ближнем Востоке и вступление Палестины в ряды ООН.

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию находится в стадии подготовки, его дата будет названа своевременно.

Ранее суд ООН попросил освободить Палестину и выплатить репарации.

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