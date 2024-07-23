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Украина ведет диалог с Молдавией о возвращении уклонистов на родину

Посол Шевченко: Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов на родину

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Reuters

Украина ведет диалог с Молдавией по вопросу возвращения на родину уклонистов от службы в ВСУ, в первую очередь речь идет о тех, кому власти Молдавии отказали в предоставлении убежища на территории государства. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко.

«С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах», — подчеркнул посол (цитата по РИА Новости).

По его словам, законодательство в Европе и Молдавии в сфере приема беженцев не было адаптировано «под ситуацию, с которой столкнулась Украина».

Шевченко назвал диалог с Кишиневом об уклонистах «сложным», поскольку нет возможности точно узнать, сколько украинцев нелегально попали на территорию Молдавии.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил в эфире телеканала ТСН, что мужчины призывного возраста на Украине потратили в общей сложности до $2 миллиардов, чтобы не попасть на фронт.

Ранее стало известно, как украинцы относятся к уклонистам.

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