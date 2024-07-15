Стало известно, как украинцы относятся к уклонистам

Почти половина украинцев признались, что не считают постыдным уклонение от военной службы и мобилизации. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на данные исследования социологического Центра Разумкова.

У участников опроса спросили, считают ли они уклонение от службы в армии стыдным. Так, 29,1% респондентов ответили положительно. При этом 46,1% — отрицательно. Затруднились ответить 24,8% участников исследования.

Наибольшую поддержку уклоняющимся от службы выразили жители юга Украины — 60%. Также их решение одобряют 48% населения запада страны. Чаще всего поддержку выражали граждане предпенсионного возраста (50-59 лет) — 52%. Среди молодежи (18–29 лет) одобрение высказали 50% опрошенных.

Ранее Центр Разумкова провел опрос, в котором узнал отношение украинцев к мирным переговорам с Москвой. Так, подобный исход событий положительно оценили 43,9% граждан. Против высказалось 35% респондентов.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для окончания спецоперации Киеву необходимо вывести свои войска с территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты могут лишиться жилья.