Американский дипломат назвал Россию и США «потенциальными союзниками»

Россия и Соединенные Штаты являются «потенциальными союзниками» с точки зрения развития планеты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг.

«Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты», — подчеркнул он.

По мнению Янга, как России, так и Соединенным Штатам необходим мир и процветание для выстраивания партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Война – это не то, что должны делать люди где бы то ни было, и пока мы не объединимся, мира не будет», — добавил 92-летний дипломат.

До этого турецкий журналист Мехмет Али Гюллер заявил, что Соединенные Штаты и НАТО хотят открыть против России «южный фронт», задействовав для этого власти Армении.

По его словам, «в настоящее время США пытаются разыграть карту Армении». Для этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен на мероприятия недавнего саммита НАТО в Вашингтоне. После этого стало известно, что американские военные будут иметь представителя в министерстве обороны Армении. Наконец, заместитель госсекретаря США Узра Зея заявила, что между США и Арменией «начался новый стратегический этап».

Ранее в США признали, что санкции не повлияли на работу российского ОПК.