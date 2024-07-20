Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали, что санкции не повлияли на работу российского ОПК

Блинкен заявил, что РФ нашла способы обеспечивать работу ОПК в условиях санкций

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

Россия нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции, введенные странами Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

«Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности, в своих отношениях с КНДР, Ираном и, к сожалению, с Китаем», — заявил он.

Блинкен отметил, что Москва «нашла способы поддерживать работу ОПК», что позволило ей продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине.

19 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что США могут производить больше вооружений, чем Россия, но для этого потребуется время и синергия ряда факторов.

10 июля президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Также американский лидер в ходе своего выступления голословно обвинил в помощи российскому военно-промышленному комплексу Китай, КНДР и Иран.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами