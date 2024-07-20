В США признали, что санкции не повлияли на работу российского ОПК

Россия нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции, введенные странами Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

«Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности, в своих отношениях с КНДР, Ираном и, к сожалению, с Китаем», — заявил он.

Блинкен отметил, что Москва «нашла способы поддерживать работу ОПК», что позволило ей продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине.

19 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший заявил, что США могут производить больше вооружений, чем Россия, но для этого потребуется время и синергия ряда факторов.

10 июля президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Также американский лидер в ходе своего выступления голословно обвинил в помощи российскому военно-промышленному комплексу Китай, КНДР и Иран.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.