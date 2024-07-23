Путин утвердил главу комиссии Госсовета по энергетике

Глава Якутии Айсен Николаев назначен председателем комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика». Соответствующий указ, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» Николаева А.С.» — говорится в сообщении.
Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Согласно документу, в Госсовет вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Хабаровского края Дмитрий Демешин, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, Тульской области Дмитрий Миляев, Кемеровской области Илья Середюк, Самарской области Вячеслав Федорищев, Вологодской области Георгий Филимонов, Курской области Алексей Смирнов и врио главы республики Алтай Андрей Турчак.
Ранее стало известно, кто возглавит комиссию Госсовета по культуре и традиционным ценностям.