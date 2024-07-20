Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли Лукашенко высший государственный пост, что свидетельствует о его огромном авторитете среди соотечественников.

Кроме того, президент России указал, что с именем его белорусского коллеги «неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах».

Путин также упомянул личный вклад Лукашенко в развитие связей России и Белоруссии, построение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года, одержав победу во втором туре. В 2004 году в Белоруссии прошел референдум, по результатам которого в Конституции страны было отменено ограничение на правление президента в два срока. На последних выборах 2020 года, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.

Подробнее о биографии Александра Лукашенко — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали анонсировать сроки встречи Путина и Лукашенко.