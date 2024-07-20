Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента

Путин направил Лукашенко телеграмму, где поздравил с 30-летием его президентства

close
100%
Константин Завражин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли Лукашенко высший государственный пост, что свидетельствует о его огромном авторитете среди соотечественников.

Кроме того, президент России указал, что с именем его белорусского коллеги «неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах».

Путин также упомянул личный вклад Лукашенко в развитие связей России и Белоруссии, построение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года, одержав победу во втором туре. В 2004 году в Белоруссии прошел референдум, по результатам которого в Конституции страны было отменено ограничение на правление президента в два срока. На последних выборах 2020 года, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.

Подробнее о биографии Александра Лукашенко — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали анонсировать сроки встречи Путина и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами