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Венгрия представит ЕС пакт о конкурентоспособности Европы

Орбан: Венгрия представит лидерам ЕС пакт о конкурентоспособности Европы

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Leah Millis/Reuters

Венгрия намерена к ноябрю представить лидерам стран ЕС пакт о конкурентоспособности Европы. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«(Пакт о конкурентоспособности Европы позволит. – прим. ред.) открыть новую главу в экономике Европы и исправить ошибки», — подчеркнул глава венгерского кабмина (цитата по ТАСС).

По его словам, соответствующий пакт Будапешт намерен предоставить 8 ноября.

Он отметил важность для региона производить дешевую, качественную и современную продукцию.

До этого сообщалось, что Орбан в ходе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании намерен убедить лидеров других стран в необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Венгрии назвали выборы в США «переломным моментом» для Украины.

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