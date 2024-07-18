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В Венгрии назвали выборы в США «переломным моментом» в плане переговоров по Украине

Сийярто: при победе Трампа появятся шансы на переговоры по Украине в 2024 году

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Evan Vucci/AP

Президентские выборы в США — это переломный момент в плане урегулирования конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его мнению, если победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, то появятся шансы, что мирные переговоры начнутся уже в 2024 году.

«Президентские выборы в Соединенных Штатах станут переломным моментом, поскольку если победит президент Трамп, позиция страны изменится», — сказал министр.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю заявил, что Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Венгерский премьер отметил, что Трамп готов «немедленно» выступить в качестве мирного посредника в конфликте Украины и России, если он будет избран в качестве главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа.

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