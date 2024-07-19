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Раскрыта роль БРИКС в создании многополярного мира

МИД Того: БРИКС может сыграть решающую роль в создании многополярности

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Themba Hadebe/AP

Того рассматривает организацию БРИКС как решающую силу, которая может сыграть роль в формировании многополярного мира. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Того Робер Дюссе.

«Мы считаем, что БРИКС может сыграть решающую роль в продвижении более сбалансированного и многополярного международного порядка», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам министра, для Африки объединение БРИКС предлагает альтернативу «традиционным партнерам» стран региона.

Среди преимуществ расширения БРИКС Дюссе назвал возможность для развивающихся стран перенять опыт Китая и Индии по развитию аграрного сектора и информационных технологий.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС уделяют большое внимание увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях.

Ранее Белоруссия предложила провести саммит в формате «БРИКС плюс».

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