Белоруссия предложила провести саммит в формате «БРИКС плюс»

Белоруссия предложила провести парламентский саммит в формате «БРИКС плюс» для обсуждения вопросов международной безопасности. Об этом заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) страны Наталья Кочанова, передает ТАСС.

По ее мнению, дальнейшему усилению роли и авторитета БРИКС может способствовать формирование миссии наблюдателей внутри организации.

Согласно замыслу Кочановой, наблюдатели получат полномочия оценивать выборы «без подгонки отчетов под политическую позицию западных элит».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что целью председательства России в БРИКС является создание условий для развития всех стран-участниц объединения.

X Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Петербурге. В рамках мероприятия в том числе планируется подписание протокола к Меморандуму о взаимопонимании о Парламентском форуме БРИКС. Организация является одним из главных способов для России развивать международные отношения в условиях критики со стороны Запада.

Ранее в США заявили, что растущий интерес к БРИКС должен стать тревожным сигналом для Вашингтона.