Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии

Решение ряда стран Европы, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Швецию, бойкотировать посещение Будапешта для неформальных встреч ЕС говорит о «дурном вкусе» лидеров указанных государств. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие», — отметил министр.

До этого сообщалось, что страны Европейского союза могут бойкотировать организованные Венгрией встречи с министрами из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию.

Несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит придерживаться своего нынешнего курса. Наиболее срочной опцией стал бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом.

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле объяснили цель «мирной миссии» Орбана.