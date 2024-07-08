В Кремле объяснили цель «мирной миссии» Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал от российского коллеги Владимира Путина никакого сообщения, чтобы передать его американскому лидеру Джо Байдену, поскольку в настоящее время цель венгерского политика — понять разногласия сторон конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, (Путин не передавал никаких посланий через Орбана). Господин Орбан предпринимает серьезную инициативу. <...> Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, и господин Орбан предпринимает попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, было ли передано Байдену сообщение через венгерского премьера.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил Путину подумать о кратковременном перемирии.

После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее в Китае назвали визит Орбана в Пекин неожиданным.