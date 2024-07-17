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США ввели санкции против бойца ЦАХАЛ

Госдеп сообщил о санкциях против бойца ЦАХАЛ из-за событий на Западном берегу

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Ammar Awad/Reuters

Государственный департамент США ввел санкции против бойца Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за событий на Западном берегу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Госдепа.

Поводом для санкций в отношении сержанта ЦАХАЛ Элора Азарии было «грубое нарушение прав человека, в том числе убийство».

Одновременно с санкциями в отношении Азарии США наложили ограничения на группу лиц, обвиняемых в причастности к «подрыву мира, безопасности и стабильности» на Западном берегу Иордана.

До этого ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев на Западном берегу Иордана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой названо полное уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

Ранее Байден заявил, что протесты студентов не изменят политику в отношении Израиля.

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