ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмовала лагеря беженцев, расположенные к востоку от Наблуса на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Подробности передает катарский телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что колонна израильской военной техники и бульдозеров блокировала лагеря беженцев Балата и Аскар. Сообщается, что в первом лагере была обстреляна машина скорой помощи, а во втором — армия арестовала палестинца.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела в ночь на воскресенье рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

Израильские солдаты арестовали не менее 16 палестинцев во время рейда в городе Сильваде недалеко от Рамаллы на Западном берегу Иордана, пишет агентство.

Незадолго до этого стало известно, что израильские власти объявили «государственной землей» расположенный на Западном берегу реки Иордан участок площадью в 1270 гектаров, что является крупнейшим единовременным присвоением палестинской территории за последние 30 лет.

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