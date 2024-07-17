В США предрекли «беду» для Украины из-за Трампа

На Западе обеспокоены тем, что экс-президент США Дональд Трамп предложил сенатора Джей Ди Вэнса как кандидата на пост вице-президента, поскольку Трамп в случае прихода к власти может «отказаться от Украины». Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Украина оказалась в беде», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Как отмечает газета, решение Трампа в понедельник номинировать Вэнса как кандидата на пост вице-президента «вызывает опасения по всей Европе», поскольку и без того скептически настроенного Трампа «могут убедить отказаться от Украины».

До этого агентство Reuters напоминало, что Вэнс говорил, что президент РФ Владимир Путин не угрожает Западу. Отмечалось, что в ЕС обеспокоены решением Трампа назначить Вэнса своим вице-президентом в случае победы на выборах.

Ранее NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине.