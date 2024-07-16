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NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что ему не важна судьба Украины

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты от республиканской партии США Джей Ди Вэнс в 2022 году заявлял, что ему все равно, что произойдет с Украиной. Об этом напоминает газета The New York Times.

«На самом деле мне все равно, что произойдет с Украиной, так или иначе», — подчеркивал тогда сенатор Вэнс в интервью советнику экс-президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону.

Как отмечает издание, потенциальное назначение Вэнса на пост вице-президента США усилило сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, если бывший президент вернется в Белый дом в следующем году.

Издание напоминает, что в конгрессе Вэнс был одним из самых ярых противников предоставления помощи Украине, подчеркивая, что помощь Киеву «слишком затратна».

До этого Вэнс рассказал о намерении Трампа в случае победы урегулировать с РФ украинский кризис. По его словам, если Дональд Трамп станет президентом США, то он для завершения конфликта на Украине проведет переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.

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