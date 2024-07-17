Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ напомнили, что кандидат в вице-президенты США Вэнс думает о Путине

Reuters: кандидат в вице-президенты Вэнс говорил, что Путин не угрожает Западу

close
100%
Brian Snyder/Reuters

В ЕС взволнованы тем, что экс-президент США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев сенатора Джей Ди Вэнса, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту России Владимиру Путину и Украине, выступая против помощи ВСУ. Об этом пишет Reuters.

«На Мюнхенской конференции Вэнс заявил, что Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы, а американцы и европейцы не могут предоставить достаточно боеприпасов, чтобы победить Россию на Украине», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Вэнс считает, что стратегические приоритеты Соединенных Штатов в большей степени связаны с Азией и Ближним Востоком.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявлял, что Вэнс может изменить свою позицию по Украине.

Ранее NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами