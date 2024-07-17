СМИ напомнили, что кандидат в вице-президенты США Вэнс думает о Путине

В ЕС взволнованы тем, что экс-президент США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев сенатора Джей Ди Вэнса, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту России Владимиру Путину и Украине, выступая против помощи ВСУ. Об этом пишет Reuters.

«На Мюнхенской конференции Вэнс заявил, что Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы, а американцы и европейцы не могут предоставить достаточно боеприпасов, чтобы победить Россию на Украине», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Вэнс считает, что стратегические приоритеты Соединенных Штатов в большей степени связаны с Азией и Ближним Востоком.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявлял, что Вэнс может изменить свою позицию по Украине.

Ранее NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине.