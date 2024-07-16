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В Германии рассказали, почему ВСУ не могут начать контрнаступление

N-TV: ВСУ не хватает сил начать наступление из-за продвижения ВС РФ вперед

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут начать наступление на позиции ВС РФ, поскольку российская армия медленно и уверенно продвигается на Запад, эта стратегия предполагает, что украинским военнослужащим не хватит сил на контрнаступление. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Эксперты интерпретируют военную стратегию российских войск как базирующуюся на медленном, устойчивом наступлении, которое предполагает, что Украине не хватит сил для контрнаступления в обозримом будущем», — подчеркивается в сообщении телеканала (цитата по РИА Новости).

Отмечается, что американские самолеты F-16 не смогут изменить ситуацию на фронте для ВСУ.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что достижения контрнаступления Вооруженных сил Украины, проведенного летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю.

Ранее экс-офицер СБУ предрек эскалацию конфликта на Украине к осени.

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