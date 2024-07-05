Экс-офицер СБУ предрек эскалацию конфликта на Украине к осени

Киев планирует осуществить эскалацию конфликта в конце лета — начале осени и пойдет на переговоры с РФ, если не сможет переломить ход событий на фронте, считает полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Об этом он заявил в разговоре с украинским политологом Вадимом Карасевым, который опубликован на YouTube-канале последнего.

«Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая. Она будет в августе-сентябре», — заявил Стариков.

По его словам, в этот временной промежуток должно состояться некое «решающее военное событие», и станет понятно, что украинские войска терпят неудачу, Киев согласится на диалог с Москвой.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Киев отверг эти предложения.

4 июля Зеленский заговорил о новом контрнаступлении ВСУ. По его словам, оно может начаться, когда Запад поставит украинской армии достаточно вооружения.

Ранее Путин рассказал, что может лечь в основу диалога Украины и РФ.