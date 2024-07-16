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Демократы в США смирились с потенциальной победой Трампа

Axios: демократы в США смирились с возможной победой Трампа после покушения

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Patrick Semansky/AP

Члены конгресса США смирились с тем, что экс-президент США Дональд Трамп может переизбраться на пост главы государства после совершенного на него покушения. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванного члена палаты представителей от демократов.

«Мы все смирились со вторым президентством Трампа», — подчеркнул он.

До этого президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Трампом в сентябре.

Прошлые дебаты между Трампом и Байденом закончились неудачей для действующего президента США. Позже он заявлял, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.

Спустя время американский лидер признал, что выступил на дебатах не лучшим образом из-за плохой подготовки к мероприятию.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».

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