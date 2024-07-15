Политика Запада по отношению к эскалации ситуации на Украине может привести к прямому столкновению между Россией и США, это «вопрос времени». Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Только вопрос времени, когда это (политические действия Запада. – Прим. ред.) приведет к прямой конфронтации между Россией и членом НАТО, возможно, даже Соединенными Штатами», — говорится в сообщении журнала.

Как отмечает издание, «правящая каста» в США «полностью привержена этой цели». Вероятность эскалации конфликта представляется весьма вероятной, поскольку Украине продолжает поставляться все больше и больше смертоносного оружия.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский конфликт начался по вине США, поскольку именно Вашингтон вынудил президента России Владимира Путина ввести войска на Украину.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.