В США заявили о критической стадии конфликта на Украине

Конфликт на Украине перешел в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями для Киева и его союзников на Западе. Такую оценку дает аналитик Александр Марковский в материале для American Thinker.

По его словам, конфликт достиг стадии, когда «отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки», а варианты у стран НАТО подходят к концу.

Автор напоминает, что лидеры стран Запада уже отметились рядом безрассудных высказываний по поводу конфликта на Украине, в том числе поддержав эскалацию путем ударов по территории России.

На Западе не понимают, что не смогут одержать победу над РФ ни при каких обстоятельствах из-за статуса ядерной державы. Речь идет о том, проиграет ли Североатлантический альянс в ограниченном масштабе на Украине или конфликт закончится ядерной войной, говорится в тексте.

«Два с половиной года назад лидеры НАТО спровоцировали российскую спецоперацию, приведшую к трагическому исходу. Теперь <...> они лихорадочно нагнетают ситуацию, хотя это чревато катастрофой. Очевидно, что при любом анализе, положение США и союзников в военном и геополитическом плане лишь продолжит обостряться», — пишет Марковский.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине достигла поворотного момента, после которого у украинской армии уже нет шансов избежать поражения.

Ранее в США назвали главную угрозу существованию Украины.