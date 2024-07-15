Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи

Покушения на экс-президента США Дональда Трампа и словацкого премьера Роберта Фицо являются звеньями одной цепи и отражают попытки глобалистов убрать неугодных им политиков. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Покушение на Трампа и Фицо – это звенья одной цепи», — подчеркнул он.

По словам Рогова, мировая общественность наблюдает попытки глобалистов устранить тех политиков, которые отстаивают интересы собственных государств.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее СМИ рассказали о «вопиющих» оговорках Байдена в речи о покушении на Трампа.