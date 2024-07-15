СМИ рассказали о «вопиющих» оговорках Байдена в речи о покушении на Трампа

Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации после покушения на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа допустил несколько «вопиющих» оговорок. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Президент допустил несколько вопиющих ошибок в своем шестиминутном выступлении, в том числе назвал урну для голосования «урной для боев» (Байден перепутал английские ballot box и battle box – прим. ред.) и назвал бывшего президента Дональда Трампа «бывшим Трампом», — говорится в сообщении издания.

До этого Байден выступилсо специальным обращением к нации после покушения на Трампа и заявил, что политическим страстям «пора утихнуть». По его словам, в США нет места насилию. Нельзя позволить, чтобы оно становилось нормой, сказал глава Белого дома.

Байден отметил, что по мере приближения выборов президента США, которые пройдут в ноябре, политические страсти все больше накаляются.

Президент признал, что между ним и Трампом есть разногласия, и «ставки на этих выборах чрезвычайно высоки», однако это неизбежно при такой политической системе, как демократия.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа после покушения.