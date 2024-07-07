В Китае удивились реакции Путина на предложение Японии

Отказ президента России Владимира Путина на предложение Японии вкладывать значительные инвестиции в развитие Дальнего Востока в обмен на постепенную передачу Токио Курильских островов вызвал удивление и недоумение в Китае. Об этом пишет Sohu.

В материале отмечается небольшая площадь островов, ради которых Япония «готова пойти на очень многое». В связи с этим Москве была предложена сделка, которая могла способствовать развитию региона и нормализации двусторонних отношений, однако Владимир Путин ответил на нее отказом, подчеркнув, что Курилы являются суверенной российской территорией.

«Многие люди были в замешательстве относительно России», — отмечается в материале.

В то же время в тексте отмечается, что подобная сделка могла поставить под угрозу безопасность РФ, поскольку на Курильских островах могли появиться американские военные базы. Такое развитие событий для Москвы недопустимо, указывают авторы Sohu.

До этого Владимир Путин заявил, что Курильские острова являются суверенной российской территорией. Глава государства также отметил, что Россия не усложняла диалог с Японией, а все трудности пошли с японской стороны. По словам Путина, Москва не отказывается возобновить диалог о мирном договоре с Японией, но только в том случае, если Токио создаст соответствующие условия.

Ранее в действиях Путина увидели грозный сигнал для Запада.