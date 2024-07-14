В Совфеде рассказали, каким Трамп войдет в историю

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Дональд Трамп, на которого было совершено покушение, войдет в историю запечатленным на фотографии с вскинутым кулаком после инцидента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Таким Дональд Трамп войдет в историю — с окровавленным, резко очерченным лицом, воинственно сжатой челюстью, с решительно вскинутым мощным кулаком, призывающим к продолжению борьбы», — написал сенатор.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали на месте и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампу готовили «сценарий Джона Кеннеди».