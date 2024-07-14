В Госдуме заявили, что Трампу готовили «сценарий Джона Кеннеди»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил точку зрения, что Дональду Трампу готовили участь президента США Джона Кеннеди, на которого было совершено покушение с летальным исходом. Его слова приводит РИА Новости.

«Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена», — заявил парламентарий.

Он не исключил, что за покушением на Дональда Трампа может стоять окружение действующего главы государства. По словам Шеремета, «скандальные демократы» погрязли в коррупции и неспособны честно проигрывать, а поэтому напоследок «могут громко хлопнуть двери», реализовав «сценарий Джона Кеннеди».

Трампу следует усилить меры безопасности и быть более осторожным в ходе предвыборной кампании, подытожил депутат.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали на месте и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее конгрессвумен назвала виновных в покушении на Трампа.