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В Госдуме заявили, что Трампу готовили «сценарий Джона Кеннеди»

Депутат Шермет заявил, что Трампу готовили участь президента Кеннеди

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Gene J. Puskar/AP

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил точку зрения, что Дональду Трампу готовили участь президента США Джона Кеннеди, на которого было совершено покушение с летальным исходом. Его слова приводит РИА Новости.

«Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена», — заявил парламентарий.

Он не исключил, что за покушением на Дональда Трампа может стоять окружение действующего главы государства. По словам Шеремета, «скандальные демократы» погрязли в коррупции и неспособны честно проигрывать, а поэтому напоследок «могут громко хлопнуть двери», реализовав «сценарий Джона Кеннеди».

Трампу следует усилить меры безопасности и быть более осторожным в ходе предвыборной кампании, подытожил депутат.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали на месте и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Ранее конгрессвумен назвала виновных в покушении на Трампа.

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Покушение на Трампа
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