Рогов заявил, что Путин стал «главной фобией» Байдена

Президент России Владимир Путин стал «главной фобией» президента США Джо Байдена. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Президент России Владимир Путин стал главной фобией Байдена. Ему везде видится Путин и «рука Кремля», — сказал Рогов.

Недавно на саммите НАТО в Вашингтоне Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом.

По окончании саммита Байден в очередной раз в своей карьере оскорбил президента России, назвав его «безумным». В тот же день, выступая в Детройте, он назвал Путина «мясником».

Подобные высказывания из уст Байдена звучали и ранее. В ответ Путин пожелал ему здоровья и отметил, что оценивать других — это как смотреть в зеркало. Кроме того, президент России вспомнил поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

Ранее на оскорбления Байдена в адрес Путина отреагировали в Кремле.