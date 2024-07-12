В США признали, что НАТО препятствует миру на Украине

Обещание Украине по членству в НАТО со стороны стран – членов Североатлантического альянса «вбивает клин» в мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«Обещание Украине о «необратимом» вступлении в НАТО (или о «перекидывании моста» к нему) является вбитым клином в любом мирном урегулировании, приемлемом для Москвы», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что именно план НАТО по «расширению на Украину» лежит в основе нынешнего кризиса.

До этого в НАТО сочли, что ситуация на Украине будет оставаться тупиковой до конца 2024 года, при этом Запад продолжит поддержку Киева. По оценке дипломата одной из стран НАТО, ВСУ на данный момент удалось стабилизировать линию фронта.

Ранее Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.