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В США признали, что проигрывают РФ в битве за влияние в Арктике

Ставридис: НАТО не поспевает за РФ в развитии боевого ледокольного флота

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Пресс-служба Северного флота

Страны НАТО не успевают должным образом развивать свой ледокольный флот и внедрять боевые корабли в арктический регион, чтобы «противостоять» якобы имеющим место «угрозам» со стороны России. Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

«Путин крушит арктические льды, пока США едва держатся на плаву. Россия наращивает боевую мощь в полярном регионе, и НАТО нужен план противодействия ей», - подчеркнул он.

По словам Ставридиса, в РФ разрабатывается совершенно новый боевой ледокол, который «весьма впечатляет» НАТО - «Ивана Папанина».

Как отметил экс-главком НАТО в Европе, этот российский военный корабль является дизель-электрическим, он, как ожидается, будет полностью функционален к концу этого года.

Ставридис предложил «план противодействия» якобы создаваемой «угрозе» в этой связи. Во-первых, альянс должен воспользоваться преимуществом добавления двух новых стран с существенным арктическим опытом. Во-вторых, США должны запустить программу Polar Security Cutter и рассмотреть возможность переоборудования некоторых эсминцев ВМС.

В-третьих, Североатлантическому альянсу, по словам Ставридиса, нужно заниматься постоянным мониторингом ситуации в регионе, а также проводить патрулирование.

Наконец, НАТО необходимо пересмотреть свои планы действий в чрезвычайных ситуациях и учения касательно арктического региона.

До этого Ставридис заявлял, что НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить РФ, которая быстро учится использовать искусственный интеллект (ИИ) на поле боя.

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